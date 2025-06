Stimmen für die Inklusion

Sie beginnt in der Lokalpolitik und sitzt seit 2019 im Europaparlament. Aus Frustration über fehlende Chancen auf dem Arbeitsmarkt entdeckt Katrin Langensiepen ihre Berufung in der Politik: Menschen mit Behinderung sollen es in Zukunft leichter haben als sie. Für ihr Ziel - ein "inklusives und feministisches Europa" - geben sie und ihr Team alles: "Ich lebe quasi mit meinem Team zusammen, es ist wie in einer Ehe." Mit der Entscheidung für die Politik entscheidet sie sich auch für einen anstrengenden Alltag: Regelmäßig pendelt sie zwischen ihrer Heimat Hannover, Brüssel und Straßburg hin und her.



Moritz Brückner ist Motivationsredner und Leistungssportler. Seit einem Surfunfall ist er querschnittgelähmt. Der 26-Jährige will ein neues Bild vom Leben mit Rollstuhl prägen. Der Unfall hat Moritz' Alltag neu geordnet, doch seine positive Einstellung bleibt. Er geht seinen Weg mit derselben Energie wie zuvor. "Ich war früher schon einer dieser nervig optimistischen Menschen. Der alte Moritz hat sich durch den Unfall nicht verändert."



Moritz Brückner klärt Menschen mit und ohne Beeinträchtigung über das Leben mit Behinderung auf. Sein Ziel ist es, nicht nur körperliche Barrieren, sondern auch mentale Hürden zu überwinden. Mittlerweile hat er zudem eine neue Leidenschaft entdeckt: Rollstuhlrugby. 2024 nahm er mit der deutschen Nationalmannschaft an den Paralympics in Paris teil. "Man kann ein Leben im Rollstuhl führen, was zwar anders ist, aber nicht zwingend schlechter." Für Moritz geht es nicht nur darum, das Bewusstsein für Menschen mit Beeinträchtigung zu schärfen, sondern auch, den Menschen zu zeigen, dass Optimismus und Lebensfreude unabhängig von einer Behinderung sind.