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Gesellschaft

Gegen alle Vorurteile

Sie sind stärker als ihre Vorurteile: Alhassane Baldé und Abbas Yalahow. Beide sind körperlich behindert und Migranten. Doch was sie eint, ist ihr ehrenamtliches Engagement.

Produktionsland und -jahr:
2026
Datum:
Sendetermin
04.12.2026
11:35 - 12:05 Uhr

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sendetypical einfach mensch!

Einfach Mensch!

Baldé kam als Kind aus Guinea nach Deutschland. Heute arbeitet der Rollstuhlfahrer als Unternehmer und Inklusionsbotschafter. Yalahow verlor in Mogadischu sein Augenlicht und musste fliehen. In Somalia gab es für Menschen mit Behinderung kaum Unterstützung.

Yalahow war 16, als eine Explosion in seiner Heimatstadt Mogadischu sein bisheriges Leben jäh veränderte. Er wurde schwer verletzt und lag mehrere Tage ohne medizinische Hilfe im Krankenhaus. Menschen mit Behinderung werden gesellschaftlich geächtet und als Belastung für die Familie angesehen. Gemeinsam mit seiner Schwester entschloss sich Yalahow zur Flucht.

Der Ex-Profi-Sportler Baldé startete als einer der jüngsten deutschen Rennrollstuhlfahrer auf mehreren Paralympics. Heute arbeitet er als Berater für den Vorstand der Bundesagentur für Arbeit und unterstützt mit seiner Agentur behinderte Athleten bei der Sponsorensuche. Auch privat kennt Baldé Situationen, in denen Menschen ihn auf Hautfarbe oder Rollstuhl reduzieren.

"Ich kam in ein völlig neues Land mit einer neuen Kultur, einem neuen Klima und einer Sprache, die ich noch nicht konnte", erinnert sich Abbas Yalahow an seine Ankunft in Deutschland. Inzwischen spricht er perfekt Deutsch, hat eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen und sich in Berlin ein neues Leben aufgebaut. Über einen Onlineshop verkauft er beispielsweise Weihrauch und Myrrhe aus Somalia.

Yalahow engagiert sich jedoch auch als Begleitservice für Menschen mit Behinderung, ein Angebot des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg. Für viele blinde und sehbehinderte Menschen wie er bedeutet das Angebot Mobilität und Unabhängigkeit im Alltag. "Hier habe ich als deutscher Bürger die Möglichkeit, mich einzusetzen - und ich nutze meine Stimme!"

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