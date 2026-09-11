Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Einfach Mensch
  4. All das ist Sprache
"Einfach Mensch - All das ist Sprache": Thomas Zander steht in einem Innenraum vor einer Backsteinwand. Beide Hände sind auf Brusthöhe erhoben; mit der rechten Hand formt er eine Gebärde, während die linke Hand unterstützend davor positioniert ist. Er blickt in die Kamera.

Gesellschaft

All das ist Sprache

Sprache verbindet Menschen und hat viele Formen. Thomas Zander ist taub. Er spricht mit den Händen - in Deutscher Gebärdensprache. Andreas Pennings kommuniziert mit den Augen.

Produktionsland und -jahr:
2026
Datum:
Sendetermin
02.10.2026
11:40 - 12:10 Uhr

Mehr

sendetypical einfach mensch!

Einfach Mensch!

Der frühere Bankkaufmann lebt nach mehreren Schlaganfällen mit dem Locked-in-Syndrom. Über ein Augensteuerungssystem teilt er sich mit, schreibt Emails und gestaltet sein Leben selbst bestimmt.

Thomas Zander arbeitet als Journalist und ist Kind hörender Eltern. Zunächst lernte er die Lautsprache durch Lippenlesen. Gebärden waren in seiner Schulzeit nicht erlaubt. Erst später erlernte er die Deutsche Gebärdensprache - im Austausch mit anderen Menschen.

Heute lebt Thomas Zander mit seiner Familie ganz selbstverständlich in der Welt der Gebärdensprache. Seine Frau ist hörend und Gebärdendolmetscherin. Gemeinsam mit den Kindern kommuniziert die Familie ausschließlich in Deutscher Gebärdensprache. Für "Sehen statt Hören" entwickelt er Beiträge, führt Interviews und arbeitet mit hörenden Kamerateams zusammen. Seine Arbeit zeigt, dass gute Kommunikation viele Wege kennt.

Andreas Pennings richtet den Blick auf das Sehen und zeigt, wie viel unsere Augen zur Verständigung beitragen und wie Blicke, Mimik und Wahrnehmung unser Miteinander prägen. "All das ist Sprache", macht er deutlich. Menschen verständigen sich auf unterschiedliche Weise. Ob mit Händen, den Augen oder mit den Worten – Sprache ist vielfältig und verbindet.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.