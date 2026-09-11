Thomas Zander arbeitet als Journalist und ist Kind hörender Eltern. Zunächst lernte er die Lautsprache durch Lippenlesen. Gebärden waren in seiner Schulzeit nicht erlaubt. Erst später erlernte er die Deutsche Gebärdensprache - im Austausch mit anderen Menschen.



Heute lebt Thomas Zander mit seiner Familie ganz selbstverständlich in der Welt der Gebärdensprache. Seine Frau ist hörend und Gebärdendolmetscherin. Gemeinsam mit den Kindern kommuniziert die Familie ausschließlich in Deutscher Gebärdensprache. Für "Sehen statt Hören" entwickelt er Beiträge, führt Interviews und arbeitet mit hörenden Kamerateams zusammen. Seine Arbeit zeigt, dass gute Kommunikation viele Wege kennt.



Andreas Pennings richtet den Blick auf das Sehen und zeigt, wie viel unsere Augen zur Verständigung beitragen und wie Blicke, Mimik und Wahrnehmung unser Miteinander prägen. "All das ist Sprache", macht er deutlich. Menschen verständigen sich auf unterschiedliche Weise. Ob mit Händen, den Augen oder mit den Worten – Sprache ist vielfältig und verbindet.