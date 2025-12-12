Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Einfach Mensch
  4. Voller Einsatz mit Behinderung
"Einfach Mensch - Voller Einsatz mit Behinderung": Lion Broschat sitzt im Rollstuhl vor einem brennenden Feuer an einer Feuerstelle. Er trägt eine graue Pfadfinderkluft und ein blaues Halstuch und lacht in die Kamera. Im Hintergrund steht ein großes schwarzes Zelt neben einem Zelt mit einem weißen Dach auf einer Wiese vor Bäumen.

Gesellschaft

Voller Einsatz mit Behinderung

Im Pfadfinder-Alltag ist nicht alles barrierefrei – doch das hält Lion Broschat nicht auf. Der Rollstuhlfahrer ist Leiter einer inklusiven Pfadfindergruppe in Hamburg.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
02.01.2026
11:40 - 12:05 Uhr

Mehr

sendetypical einfach mensch!

Einfach Mensch!

Lion Broschat ist 24 Jahre alt und seit 15 Jahren Pfadfinder. Der Rollstuhlfahrer war lange Teil einer inklusiven Gruppe. Jetzt leitet er die nächste Generation. An Pfingsten geht es auf ein Lager mit dem ganzen Stamm – für Lion bedeutet das, Verantwortung übernehmen.

Zwischen Albersdorf und Berlin, zwischen Familienpraxis und Krankenhaus – Dr. Leopold Rupps Leben besteht aus zwei Welten. Arzt kann der Rollstuhlfahrer überall sein. Leopold Rupp macht eine Ausbildung zum Facharzt in der Praxis seiner Eltern in Schleswig-Holstein. Nebenbei arbeitet der 33-Jährige an Feiertagen und Wochenenden in der Charité in Berlin, wo er seinen Lebensmittelpunkt gefunden hat.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.