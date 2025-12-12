Gesellschaft
Voller Einsatz mit Behinderung
Im Pfadfinder-Alltag ist nicht alles barrierefrei – doch das hält Lion Broschat nicht auf. Der Rollstuhlfahrer ist Leiter einer inklusiven Pfadfindergruppe in Hamburg.
Deutschland 2025
- Deutschland 2025
02.01.2026
11:40 - 12:05 Uhr
- 02.01.2026
- 11:40 - 12:05 Uhr
Lion Broschat ist 24 Jahre alt und seit 15 Jahren Pfadfinder. Der Rollstuhlfahrer war lange Teil einer inklusiven Gruppe. Jetzt leitet er die nächste Generation. An Pfingsten geht es auf ein Lager mit dem ganzen Stamm – für Lion bedeutet das, Verantwortung übernehmen.
Zwischen Albersdorf und Berlin, zwischen Familienpraxis und Krankenhaus – Dr. Leopold Rupps Leben besteht aus zwei Welten. Arzt kann der Rollstuhlfahrer überall sein. Leopold Rupp macht eine Ausbildung zum Facharzt in der Praxis seiner Eltern in Schleswig-Holstein. Nebenbei arbeitet der 33-Jährige an Feiertagen und Wochenenden in der Charité in Berlin, wo er seinen Lebensmittelpunkt gefunden hat.