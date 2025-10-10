Helfer auf vier Pfoten

Blindenführerhund Aris hingegen begleitet die Musikerin Johannes Krins durch den Alltag – sogar bis zur Konzertbühne. Johanna Krins kam mit einer fortschreitenden Netzhauterkrankung zur Welt. Als Kind erlebte sie noch, was "sehen" bedeutet. Sie konnte Fahrrad fahren und reiten lernen. Doch ihre Sehkraft schwindet langsam und unaufhaltsam. Heute ist ihr Sichtfeld stark eingeschränkt. Johanna Krins beschreibt es wie folgt: "Es ist ungefähr wie ein Tunnelblick, nur dass ich nicht komplett im Zentrum scharf sehen kann, sondern ein bisschen unter der Mitte und außen im Augenwinkel." Vor gut einem Jahr trat Aris in ihr Leben: ein schwarzer Labrador, ruhig und selbstbewusst. Heute ist er ihr wichtigster Begleiter.



Vier Jahre ist es her als sich das Leben von Vanessa Dengler aus dem Ostallgäu schlagartig veränderte. Bei einem Arbeitsunfall während ihrer Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau erlitt sie eine schwere Hirnprellung. Seither ist sie auf den Rollstuhl angewiesen. Es folgten Panikattacken, eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), Krampfanfälle und ein Tourette-Syndrom.

"Die erste Zeit nach dem Unfall war ich komplett isoliert. Ich habe mich nicht mehr aus dem Haus getraut", erzählt Vanessa. Die Wende brachte Assistenzhündin Dori. Die zweijährige Labradorhündin begleitet sie durch den Alltag, erkennt Krisensituationen frühzeitig und greift aktiv ein. "Hund Dori nimmt ihr nicht nur die Angst, sie gibt Struktur, Halt und vor allem ihre Selbstständigkeit zurück", erzählt Vanessa Dengler.