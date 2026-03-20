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"Einfach Mensch - Lacht ruhig über mich!": Toby Käp steht auf einer Bühne mit einem Mikrofon in der Hand.

Gesellschaft

Lacht ruhig über mich!

Als Comedians nehmen Nora Yog und Toby Käp ihre Behinderung auf die Schippe. Sie hat Narkolepsie – eine Schlafkrankheit -, er ist schwerhörig. Ihr Ziel: Berührungsängste abbauen.

Produktionsland und -jahr:
2025
Datum:
Sendetermin
10.04.2026
11:45 - 12:15 Uhr

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sendetypical einfach mensch!

Einfach Mensch!

Für Toby Käp gibt es keine Tabuthemen, wenn er auf der Bühne steht und offen über seine Schwerhörigkeit spricht. Auch Nora Yog geht offen um mit ihrer neurologischen Krankheit. Täglich überkommen die junge Frau bei starken Emotionen plötzliche Schlafattacken.

Doch wo liegen die Grenzen bei Witzen mit Behinderung? Gibt es ein richtig oder falsch? Heute lebt Toby Käp in Mannheim und tritt regelmäßig auf großen Bühnen auf. Nora Yog verliert mehrmals am Tag ihre Muskelanspannung und sackt zusammen. Manchmal für Sekunden, manchmal für Minuten. Eine Herausforderung, denn als Comedian bringt sie die Zuschauer zum lachen. Sie selbst darf es nicht lustig finden, sonst riskiert sie, mitten in der Show umzukippen.

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