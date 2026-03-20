Gesellschaft
Lacht ruhig über mich!
Als Comedians nehmen Nora Yog und Toby Käp ihre Behinderung auf die Schippe. Sie hat Narkolepsie – eine Schlafkrankheit -, er ist schwerhörig. Ihr Ziel: Berührungsängste abbauen.
- Produktionsland und -jahr:
- 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 10.04.2026
- 11:45 - 12:15 Uhr
Für Toby Käp gibt es keine Tabuthemen, wenn er auf der Bühne steht und offen über seine Schwerhörigkeit spricht. Auch Nora Yog geht offen um mit ihrer neurologischen Krankheit. Täglich überkommen die junge Frau bei starken Emotionen plötzliche Schlafattacken.
Doch wo liegen die Grenzen bei Witzen mit Behinderung? Gibt es ein richtig oder falsch? Heute lebt Toby Käp in Mannheim und tritt regelmäßig auf großen Bühnen auf. Nora Yog verliert mehrmals am Tag ihre Muskelanspannung und sackt zusammen. Manchmal für Sekunden, manchmal für Minuten. Eine Herausforderung, denn als Comedian bringt sie die Zuschauer zum lachen. Sie selbst darf es nicht lustig finden, sonst riskiert sie, mitten in der Show umzukippen.