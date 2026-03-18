Stolz sieht Erwin Russi (62) seinem Sohn und seinen Enkelkindern beim Umzug zu. Er arbeitet seit 44 Jahren als Forstwart und ist somit ein modernes Woldmanndli, das heute im steilen Gelände für die Pflege des Gurschenwalds sorgt. Berty Meyer (86) steht ebenfalls am Strassenrand und freut sich über das Spektakel. Als Mädchen durfte sie noch nicht am Woldmanndli-Umzug teilnehmen, damals war dies nur Knaben gestattet. Trotzdem war es für sie früher ein Freudentag: Die “Überlitzli”, ein lokales Gebäck aus Blätterteig, gab es jeweils nur an diesem Chilbi-Samstag. Inzwischen backt sie “Überlitzli” für ihre 19-Urenkelkinder, von denen viele am Umzug teilnehmen.