Gesellschaft
Ich gehöre nicht jedem
Lana fand ihre Wahlheimat auf Mallorca und durch eine Erwachsenenadoption ihre neue Familie. Das Glück schien perfekt, als sie auch noch ihrer großen Liebe begegnete.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 11.04.2026
- 22:55 - 23:35 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Doch die Schauspielausbildung in Berlin, die ein Neuanfang abseits des Musik-Business sein sollte, lief nicht wie geplant, und sie entfernte sich von Freund:innen und Familie. Die dritte Folge der Doku-Serie nähert sich sensibel dem letzten Kapitel in Lanas Leben.
Dabei lässt sie wilde Spekulationen rund um ihr Verschwinden 2018 aus. Aus heutiger Perspektive betrachtet zeigt sie Lana in einem neuen Licht: als eine Person, die ihrer Zeit voraus war und vielen Menschen Türen geöffnet hat.
Gefeierter Star, Identifikationsfigur einer ganzen Generation – und für viele bis heute ein Vorbild: Die dreiteilige Doku-Serie "Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser" erzählt die berührende Lebensgeschichte von Lana Kaiser, die als Daniel Küblböck durch die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) berühmt wurde.