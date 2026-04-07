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Collage unscharfe Menschen, Ausschnitt aus der Reichstagskuppel, Puzzle, Fragmente eines Plakates

Die Küblböck-Story

Gefeierter Star, Identifikationsfigur einer ganzen Generation - und für viele bis heute ein Vorbild.

Die Dokumentation blickt nicht nur hinter die Kulissen des Castingshow-Phänomens der frühen Nullerjahre. Sie beleuchtet auch die unentdeckten Seiten und taucht in die Welt eines Stars ein, der selbstbewusst queer auftrat und gesellschaftliche Grenzen mit spielerischer Wucht aufbrach.

Hinter der schillernden Fassade steckte ein Mensch, der viele missverstandene Jugendliche inspirierte und eine entscheidende Rolle im Kampf für Diversität spielte - lange bevor der Begriff in den Mainstream rückte. Sie entwirft das Psychogramm eines Menschen, der für seine Träume kämpfte. Lana Kaiser wäre in diesem Sommer 40 Jahre alt geworden.

Daniel Küblböck.
Gesellschaft -

Born in Bavaria

Die Doku-Serie erzählt die berührende Lebensgeschichte von Lana Kaiser. Sie wurde als "Daniel Küblböck" durch die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" berühmt.

Sendungsbereich:
Die Küblböck-Story

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