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Gesellschaft

auslandsjournal - die doku: Ukraine - Krieg oder Frieden

Kann der Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden beendet werden? So hat Donald Trump es angekündigt. Die Europäer ringen längst um ihre eigenen Lösungen und sind sich uneins.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland , Ukraine 2025
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 07.05.2026
Ton
UT

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auslandsjournal extra

auslandsjournal extra

Beim diesjährigen World Economic Forum in Davos wird die Frage "Krieg oder Frieden für die Ukraine?" ein Topthema sein.

Katrin Eigendorf, internationale Sonderkorrespondentin des ZDF, hinterfragt die Ideen der Mächtigen, ihre Friedenspläne und die Verhandlungsmöglichkeiten. Sie reist anschließend durch die Ukraine und durch das Baltikum und trifft vor Ort die Menschen, über deren Schicksal mitverhandelt wird.

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