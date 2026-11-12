Gesellschaft
auslandsjournal extra vom 12.11.2026
Diese Woche berichtet das "auslandsjournal extra" unter anderem über das Leben in einer ukrainischen Frontstadt, Iraner zwischen Krieg und Unterdrückung und Madagaskars Seenomaden.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 12.11.2027
Leben im Bombenhagel
Reise in eine ukrainische Frontstadt
Im Alarmzustand
Iraner zwischen Krieg und Unterdrückung
Sterbendes Paradies
Zu Besuch bei Madagaskars Seenomaden
Auf der Suche nach Gut und Böse
Indiens Lichterfest
Das Magazin berichtet über Hintergründe von Konflikten, beobachtet Entwicklungen der internationalen Politik, und Auslandskorrespondenten liefern Analysen.