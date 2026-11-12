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Gesellschaft

auslandsjournal extra vom 12.11.2026

Diese Woche berichtet das "auslandsjournal extra" unter anderem über das Leben in einer ukrainischen Frontstadt, Iraner zwischen Krieg und Unterdrückung und Madagaskars Seenomaden.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 12.11.2027

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auslandsjournal extra

auslandsjournal extra

Leben im Bombenhagel
Reise in eine ukrainische Frontstadt

Im Alarmzustand
Iraner zwischen Krieg und Unterdrückung

Sterbendes Paradies
Zu Besuch bei Madagaskars Seenomaden

Auf der Suche nach Gut und Böse
Indiens Lichterfest

Das Magazin berichtet über Hintergründe von Konflikten, beobachtet Entwicklungen der internationalen Politik, und Auslandskorrespondenten liefern Analysen.

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