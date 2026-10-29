Gesellschaft
auslandsjournal extra vom 29.10.26
Diese Woche berichtet das "auslandsjournal extra" unter anderem über die bevorstehenden Midterms in den USA sowie über die Beweggründe der aktuellen Protestbewegung in Frankreich.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 29.10.2026
- 22:29 - 22:58 Uhr
Das Magazin berichtet über Hintergründe von Konflikten, beobachtet Entwicklungen der internationalen Politik, und Auslandskorrespondenten liefern Analysen.
- Moderation - Andreas Klinner