Gesellschaft
auslandsjournal extra vom 15.10.2026
Diese Woche berichtet das "auslandsjournal extra" über die Midterm Elections in den USA, den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern sowie über Japans neue Aufrüstung.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 15.10.2026
- 22:29 - 22:59 Uhr
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