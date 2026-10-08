Gesellschaft
auslandsjournal extra vom 08.10.2026
Diese Woche berichtet das "auslandsjournal extra" unter anderem über die anstehenden Midterm-Wahlen in den USA und den Jahrestag des Hamas-Überfalls auf Israel.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 08.10.2026
- 22:29 - 22:58 Uhr
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