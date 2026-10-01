Gesellschaft
auslandsjournal extra vom 01.10.2026
Diese Woche berichtet das "auslandsjournal extra" über den Wahlkampf in Brasilien, den Drohnenkrieg in der Ukraine und den Umgang mit Bären nach einer tödlichen Angriffsserie in US-Nationalparks.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 01.10.2026
- 22:29 - 22:58 Uhr
Lula oder Bolsonaro
Brasilien hat die Wahl
Alltag im Bombenhagel
Neue Front Kiew?
Die Bären sind los
Tödliche Gefahr in US-Nationalparks
Stab
Moderation - Shakuntala Banerjee