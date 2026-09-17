Gesellschaft
auslandsjournal extra vom 17.09.2026
Diese Woche berichtet das "auslandsjournal" unter anderem über die Midterm-Wahlen in den USA, israelische Siedlergewalt im Westjordanland und das Ende des Sehnsuchtsorts Rimini.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 17.09.2026
- 22:29 - 22:59 Uhr
Machtprobe Midterms
Verliert Trump die Nerven?
Wenn die Siedler Fakten schaffen
Israel und die Palästinenser
Jung, arbeitslos, abgehängt
Großbritanniens verlorene Jugend
Ende einer Legende
Der Niedergang von Rimini