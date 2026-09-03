Gesellschaft
auslandsjournal extra vom 3. September 2026
Diese Woche berichtet das "auslandsjournal extra" unter anderem über die Flutkatastrophe in Nepal, Leihmutterschaft in den USA und Melonis Regierungs-Rekord in Rom.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 03.09.2027
Im Tal des Todes
Nepal nach der Schlammlawine
Mein Bauch gehört dir
Leihmütter in den USA
Die Brücke der Hoffnung
Rettet Peking Russlands Wirtschaft?
Regierungs-Rekord in Rom
Meloni und die Macht