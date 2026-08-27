Gesellschaft
auslandsjournal extra vom 27.08.2026
Diese Woche berichtet das "auslandsjournal extra" unter anderem über die Rückkehr erster Besucher in Syrien, den Umgang mit ukrainischen Deserteuren und den chinesischen Überwachungsstaat.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 27.08.2026
- 22:29 - 22:58 Uhr
Trümmer und Touristen
Syriens schwieriger Neuanfang
Zurück an die Front
Wie die Ukraine mit Deserteuren umgeht
Kinderarbeit in der Ziegelei
Pakistans moderne Sklaven
Schufa auf Chinesisch
Wie Peking seine Bürger überwacht
Moderation: Alica Jung