Gesellschaft
auslandsjournal extra vom 20.08.26
Diese Woche berichtet das "auslandsjournal extra" unter anderem über einen sich im Pazifik aufbauenden möglichen Super-El-Niño sowie über den Boom von Longevity-Kliniken in Thailand.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 20.08.2027
Wetter extrem
Kommt der Super-El-Niño?
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Ein Land sucht seinen Weg
Zwischen Hunger und Krieg
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Forever young in Thailand
Bangkoks Longevity-Boom
Moderation: Shakuntala Banerjee
Das Magazin berichtet über Hintergründe von Konflikten, beobachtet Entwicklungen der internationalen Politik, und Auslandskorrespondenten liefern Analysen.