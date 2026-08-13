Gesellschaft
auslandsjournal extra vom 13.08.26
Diese Woche berichtet das "auslandsjournal extra" unter anderem über eine Nachwahl zum britischen Unterhaus in Clacton-on-Sea sowie über den Einsatz humanoider Pflegeroboter in China.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 13.08.2026
- 22:29 - 22:59 Uhr
Das Magazin berichtet über Hintergründe von Konflikten, beobachtet Entwicklungen der internationalen Politik, und Auslandskorrespondenten liefern Analysen.
Moderation: Alica Jung