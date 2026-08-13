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"auslandsjournal extra": Sendungslogo

Gesellschaft

auslandsjournal extra vom 13.08.26

Diese Woche berichtet das "auslandsjournal extra" unter anderem über eine Nachwahl zum britischen Unterhaus in Clacton-on-Sea sowie über den Einsatz humanoider Pflegeroboter in China.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
13.08.2026
22:29 - 22:59 Uhr

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auslandsjournal extra

auslandsjournal extra

Das Magazin berichtet über Hintergründe von Konflikten, beobachtet Entwicklungen der internationalen Politik, und Auslandskorrespondenten liefern Analysen.

Moderation: Alica Jung

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