auslandsjournal extra vom 11.06.2026

Zu Beginn der Fußball-WM im Aztekenstadion sendet das ZDF ein "auslandsjournal extra" aus Mexiko. Moderatorin Alica Jung misst im Land das WM-Fieber.



Sie ist unterwegs in Mexiko Stadt, der vibrierenden Megacity und Gastgeberin des WM-Auftakts.



Alica Jung zeigt die Facetten der Stadt zwischen den zauberhaften Kanälen von Xochimilco und dem Zocalo, trifft Fußballfans aus aller Welt auf dem Trikot-Markt und geht kulinarische Abenteuer ein. Aber auch die schwierigen Seiten des Gastgeberlandes kommen zur Sprache: die Gentrifizierung im Umfeld des Stadions, die permanent zu Spannungen und Protesten führt. Die Gewalt der Kartelle, denen Hunderttausende Menschen zum Opfer fallen. In Guadalajara, einem weiteren Spielort, trifft Alica Jung Angehörige von Vermissten und geht mit ihnen auf Spurensuche. Sie ist unterwegs mit Spezialeinheiten der Polizei, die mit Robohunden und Drohnen die WM und ihre Besucher schützen sollen. Und sie trifft Mexikaner, die sich fragen, warum ihr Land eigentlich sicher ist für Fußballfans, aber nicht für seine eigene Bevölkerung.



Dazu gibt es einen Blick über die Landesgrenzen hinaus: Mit den USA, Kanada und eben Mexiko sind drei politisch, kulturell und gesellschaftlich sehr unterschiedliche Partner Gastgeber der WM.



Abgerundet wird die Sendung durch Analysen und Gespräche, unter anderen mit dem zuständigen ZDF-Studioleiter Elmar Theveßen.