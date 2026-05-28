Gesellschaft
auslandsjournal extra vom 28.05.2026
Diese Woche berichtet das "auslandsjournal extra" unter anderem über die schweren Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew und das Vorgehen der türkischen Polizei gegen die Oppositionspartei CHP.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 28.05.2026
- 22:29 - 22:58 Uhr
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Moderation: Alica Jung