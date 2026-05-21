Gesellschaft
auslandsjournal extra vom 21.05.2026
Diese Woche berichtet das "auslandsjournal extra" unter anderem über das Leben in der Ukraine im vierten Kriegsfrühling und die Spannungen zwischen China und den USA rund um die Philippinen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 21.05.2026
- 22:29 - 22:59 Uhr
Frühling im Krieg
Hoffnung in der Ukraine?
Kanonendonner unter Palmen
Großmanöver gegen China
Flucht ins Ungewisse
Die verschwundenen Männer Senegals
Im Bann der roten Mühle
Paris bei Nacht
Moderation - Andreas Klinner