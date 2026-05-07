Gesellschaft
auslandsjournal extra vom 07.05.2026
Diese Woche berichtet das auslandsjournal unter anderem über die Folgen der US-Blockade für Kubas Gesundheitssystem, Kims grausame Gulags in Nordkorea und Familienplanung in der Ukraine.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 07.05.2026
- 22:29 - 22:59 Uhr
Kubas kranke Kinder
Die Folgen der US-Blockade
Nordkoreas Geheimnisse
Kims grausame Gulags
Liebe in Zeiten des Krieges
Familienplanung in der Ukraine
Cornwalls Bäume der Hoffnung
Der Retter des Regenwalds