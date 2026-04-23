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Gesellschaft

auslandsjournal extra vom 23.04.2026

Diese Woche berichtet das auslandsjournal unter anderem über die iranischen Revolutionsgarden, die Interessen Chinas in der Iran-Krise und den 40. Jahrestag der AKW-Katastrophe von Tschernobyl.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
23.04.2026
22:30 - 23:00 Uhr

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auslandsjournal extra

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Die Herrscher von Teheran
Die Macht der Revolutionsgarden

Pekings Öl-Poker
Chinas Rolle in der Iran-Krise

Die wahren Kosten der KI
Amerikas gierige Tech-Giganten

Das strahlende Erbe
40 Jahre Tschernobyl

Stab

  • Moderation - Alica Jung

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