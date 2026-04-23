Gesellschaft
auslandsjournal extra vom 23.04.2026
Diese Woche berichtet das auslandsjournal unter anderem über die iranischen Revolutionsgarden, die Interessen Chinas in der Iran-Krise und den 40. Jahrestag der AKW-Katastrophe von Tschernobyl.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 23.04.2026
- 22:30 - 23:00 Uhr
Die Herrscher von Teheran
Die Macht der Revolutionsgarden
Pekings Öl-Poker
Chinas Rolle in der Iran-Krise
Die wahren Kosten der KI
Amerikas gierige Tech-Giganten
Das strahlende Erbe
40 Jahre Tschernobyl
Stab
- Moderation - Alica Jung