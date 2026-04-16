Gesellschaft
auslandsjournal extra vom 16.04.2026
Diese Woche berichtet das "auslandsjournal" unter anderem über wachsende Unzufriedenheit mit Trumps Politik, Widerstand gegen Hisbollah im Libanon und Suche nach einem Sklavenschiff in Brasilien.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 16.04.2026
- 22:28 - 22:58 Uhr
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