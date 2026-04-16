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Gesellschaft

auslandsjournal extra vom 16.04.2026

Diese Woche berichtet das "auslandsjournal" unter anderem über wachsende Unzufriedenheit mit Trumps Politik, Widerstand gegen Hisbollah im Libanon und Suche nach einem Sklavenschiff in Brasilien.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
16.04.2026
22:28 - 22:58 Uhr

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  • Moderation: Shakuntala Banerjee

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