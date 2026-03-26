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Gesellschaft

auslandsjournal extra vom 26.03.2026

Diese Woche berichtet das "auslandsjournal" unter anderem über die Bedrohung Kubas durch US-Präsident Trump, die bevorstehende Wahl in Ungarn und die religiöse Vielfalt in Singapur.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
26.03.2026
22:28 - 22:58 Uhr

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auslandsjournal extra

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Insel vor dem Kollaps
Kuba im Würgegriff

Zwischen Bomben und Business
Trumps gefährliches Golf-Spiel

Ungarns schmutziger Wahlkampf
Endspiel für Orban?

Insel der Seligen
Wie Singapur die Religionen reguliert

Stab

  • Moderation: Shakuntala Banerjee

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