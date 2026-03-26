Gesellschaft
auslandsjournal extra vom 26.03.2026
Diese Woche berichtet das "auslandsjournal" unter anderem über die Bedrohung Kubas durch US-Präsident Trump, die bevorstehende Wahl in Ungarn und die religiöse Vielfalt in Singapur.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 26.03.2026
- 22:28 - 22:58 Uhr
Insel vor dem Kollaps
Kuba im Würgegriff
Zwischen Bomben und Business
Trumps gefährliches Golf-Spiel
Ungarns schmutziger Wahlkampf
Endspiel für Orban?
Insel der Seligen
Wie Singapur die Religionen reguliert
Stab
- Moderation: Shakuntala Banerjee