auslandsjournal extra vom 05.03.2026

Diese Woche berichtet das "auslandsjournal extra" über den Konflikt in der Golfregion nach dem Angriff auf Iran sowie den Aufstieg des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein in den Kreis der Mächtigen.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
05.03.2026
22:29 - 22:59 Uhr

Mehr

auslandsjournal extra

auslandsjournal extra

Nach dem Tod Chameneis
Stimmen aus Iran

Angriff auf Iran
Fällt das Regime in Teheran?

Reich, mächtig, skrupellos
Der Aufstieg Jeffrey Epsteins

Stab

Moderation: Alica Jung

