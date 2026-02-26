Gesellschaft
auslandsjournal extra vom 26.02.2026
Diese Woche berichtet das auslandsjournal extra unter anderem über die diplomatischen Anstrengungen der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas und den Schutz vor Haien an Australiens Stränden.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 26.02.2026
- 22:29 - 22:58 Uhr
US-Tech-Giganten vor Gericht
Macht Social Media süchtig?
Europas Drahtseil-Diplomatie
Unterwegs mit Kaja Kallas
Ballett als Zuflucht
Kinder in Nairobis Slum Kibera
Hai-Horror in Sydney
Wie Australien seine Strände schützt
Moderation: Alica Jung