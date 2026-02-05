Gesellschaft
auslandsjournal extra vom 05.02.2026
Diese Woche berichtet das auslandsjournal extra unter anderem über die neuen Enthüllungen im Fall Epstein, den Kurs Bulgariens nach der Euro-Einführung und die Lage der Kurden in Syrien.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 05.02.2026
- 22:29 - 22:58 Uhr
Epstein und kein Ende
Politiker und Promis im Zwielicht
Bulgarien und der Euro
Wohin steuert der Balkanstaat?
Der Kampf der Kurden
Ringen um die Macht in Syrien
Chinas neuer Wohlstand
Wie die Boomer ihr Land entdecken
Stab
- Moderation - Shakuntala Banerjee