auslandsjournal extra vom 05.02.2026

Diese Woche berichtet das auslandsjournal extra unter anderem über die neuen Enthüllungen im Fall Epstein, den Kurs Bulgariens nach der Euro-Einführung und die Lage der Kurden in Syrien.

Deutschland 2025
05.02.2026
22:29 - 22:58 Uhr

Epstein und kein Ende
Politiker und Promis im Zwielicht

Bulgarien und der Euro
Wohin steuert der Balkanstaat?

Der Kampf der Kurden
Ringen um die Macht in Syrien

Chinas neuer Wohlstand
Wie die Boomer ihr Land entdecken

  • Moderation - Shakuntala Banerjee

