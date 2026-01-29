Gesellschaft
auslandsjournal extra vom 29.01.2026
Diese Woche berichtet das "auslandsjournal extra" unter anderem über den brutalen Umgang von Russlands Armee mit ihren Soldaten im Ukraine-Krieg, den Konflikt um Seltene Erden zwischen Japan und China sowie die Lage in Madagaskar nach dem Machtwechsel.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 29.01.2027
Einblick in Putins Kriegsmaschine
Russische Soldaten packen aus
Eisiger Winter in Kiew
Wie Ukrainer Krieg und Kälte trotzen
Wettlauf um Seltene Erden
Wie Japan Chinas Vormacht trotzt
GenZ-Proteste in Madagaskar
Was ist von der Revolution geblieben?
Moderation: Andreas Klinner