Gesellschaft
auslandsjournal extra vom 15.01.2026
Diese Woche berichtet das "auslandsjournal extra" unter anderem über Trumps Außenpolitik, den Volksaufstand in Iran und Venezolaner, die in ihre Heimat zurückkehren.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 15.01.2026
- 22:29 - 23:00 Uhr
Der Ruf nach Freiheit
Volksaufstand in Iran
Chaos oder Neuanfang
Wie weiter in Venezuela?
Das Recht des Stärkeren
Wie Trump die Welt aufmischt
Jugend im Abseits
Marokko und der Afrika-Cup
- Moderation - Alica Jung