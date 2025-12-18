Gesellschaft
auslandsjournal extra vom 18.12.2025
Diese Woche berichtet das "auslandsjournal extra" unter anderem über die Situation von geflüchteten Venezolanern in den USA unter Präsident Trump sowie über den Kampf für eine bessere Zukunft unter dem Taliban-Regime in Afghanistan.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 18.12.2026
Venezolaner in Angst
Die Exilgemeinde von Florida
Die Kämpferin von Kabul
Eine Frau trotzt den Taliban
Die Heldin von Avignon
Der Weg der Gisèle Pelicot
Der Duft des Himmels
Weihrauchernte im Oman
Moderation: Shakuntala Banerjee