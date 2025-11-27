auslandsjournal extra vom 27.11.2025

Die Todesrazzia von Rio – Drogenkrieg ohne Gnade

Beim bislang blutigsten Polizeieinsatz in den Favelas von Rio de Janeiro starben mehr als 120 Menschen. Ziel: Die Drogenbanden. Doch gerieten offenbar auch Bewohner ins Kreuzfeuer.



Casino Royal – Wie die Windsors Millionen scheffeln

Die englische Krone gehört zu den reichsten Monarchien der Welt. Ihre Geldflüsse sind seit jeher undurchsichtig. Das wird jetzt unter den Briten immer mehr zum Reizthema.



Die zerstörte Heimat – Rückkehr nach Syrien

Wer nach Syrien zurückkehrt, findet oft nur noch Trümmer seines einstigen Besitzes vor. Noch schwerer wiegt der Verlust von ermordeten und verschollenen Familienangehörigen.



Ihr schwerster Lauf – Kenias gepeinigte Sportlerinnen

Joan Chelimo ist Langstrecken-Weltmeisterin und Gewinnerin zahlreicher Wettbewerbe. Aber sie ist auch Opfer häuslicher Gewalt wie viele andere junge Sportlerinnen in Kenia.