auslandsjournal extra vom 20.11.2025

Stalin ist wieder da

Russlands Totalitarismus-Faszination



Das Vermächtnis Josef Stalins ist in Russland umstritten wie nie zuvor. Immer häufiger werden die Gräueltaten unter seiner Herrschaft verdrängt, sein Erbe zunehmend glorifiziert.



Aufbruch an der Seidenstraße

Usbekistan erfindet sich neu



Am Aralsee wird im großen Stil nach Öl und Gas gebohrt. Usbekistan will zudem im ganzen Land das abbauen, was gerade alle Großmächte wollen: Seltene Erden. Ein Land ist im Umbruch.



Königreich Mustang

Das verborgene Juwel des Himalaya



Die Menschen in dem ehemaligen Königreich, das heute in Nepal liegt, entdecken ihre buddhistischen Tempel und Klöster wieder und restaurieren sie für nachfolgende Generationen.



Sittenwächter am Traumstrand

Scharia auf den Malediven



Die Malediven gelten weithin als Traumreiseziel. Doch politisch herrschen Spannungen - Islamische Extremisten fordern die Scharia und Demokratiegegner gefährden Oppositionelle.