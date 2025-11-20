Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. auslandsjournal extra
  4. auslandsjournal extra vom 20.11.2025
auslandsjournal extra

Gesellschaft

auslandsjournal extra vom 20.11.2025

Diese Woche berictet das "auslandsjournal extra" unter anderem über Russlands Faszination mit Totalitarismus, das verborgene Juwel des Himalaya und die Scharia auf den Malediven.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:

Mehr

auslandsjournal extra

auslandsjournal extra

Stalin ist wieder da
Russlands Totalitarismus-Faszination

Das Vermächtnis Josef Stalins ist in Russland umstritten wie nie zuvor. Immer häufiger werden die Gräueltaten unter seiner Herrschaft verdrängt, sein Erbe zunehmend glorifiziert.

Aufbruch an der Seidenstraße
Usbekistan erfindet sich neu

Am Aralsee wird im großen Stil nach Öl und Gas gebohrt. Usbekistan will zudem im ganzen Land das abbauen, was gerade alle Großmächte wollen: Seltene Erden. Ein Land ist im Umbruch.

Königreich Mustang
Das verborgene Juwel des Himalaya

Die Menschen in dem ehemaligen Königreich, das heute in Nepal liegt, entdecken ihre buddhistischen Tempel und Klöster wieder und restaurieren sie für nachfolgende Generationen.

Sittenwächter am Traumstrand
Scharia auf den Malediven

Die Malediven gelten weithin als Traumreiseziel. Doch politisch herrschen Spannungen - Islamische Extremisten fordern die Scharia und Demokratiegegner gefährden Oppositionelle.

  • Moderation: Andreas Klinner

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.