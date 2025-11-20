Gesellschaft
auslandsjournal extra vom 20.11.2025
Diese Woche berictet das "auslandsjournal extra" unter anderem über Russlands Faszination mit Totalitarismus, das verborgene Juwel des Himalaya und die Scharia auf den Malediven.
- Deutschland 2025
Stalin ist wieder da
Russlands Totalitarismus-Faszination
Das Vermächtnis Josef Stalins ist in Russland umstritten wie nie zuvor. Immer häufiger werden die Gräueltaten unter seiner Herrschaft verdrängt, sein Erbe zunehmend glorifiziert.
Aufbruch an der Seidenstraße
Usbekistan erfindet sich neu
Am Aralsee wird im großen Stil nach Öl und Gas gebohrt. Usbekistan will zudem im ganzen Land das abbauen, was gerade alle Großmächte wollen: Seltene Erden. Ein Land ist im Umbruch.
Königreich Mustang
Das verborgene Juwel des Himalaya
Die Menschen in dem ehemaligen Königreich, das heute in Nepal liegt, entdecken ihre buddhistischen Tempel und Klöster wieder und restaurieren sie für nachfolgende Generationen.
Sittenwächter am Traumstrand
Scharia auf den Malediven
Die Malediven gelten weithin als Traumreiseziel. Doch politisch herrschen Spannungen - Islamische Extremisten fordern die Scharia und Demokratiegegner gefährden Oppositionelle.
- Moderation: Andreas Klinner