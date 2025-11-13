auslandsjournal extra vom 13.11.2025

Hauptnavigation

Diese Woche berichtet das "auslandsjournal extra" unter anderem über Russlands Vorzeigefamilien, die Hungersnot im Sudan und den illegalen Goldabbau in Peru.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
13.11.2025
22:29 - 22:59 Uhr

Kinder für den Krieg
Putins russische Vorzeigefamilien

Russland will seine demografische Krise überwinden. Präsident Putin setzt dabei auf Familienpolitik und staatliche Anreize. Denn die Kinder von heute könnten die Soldaten von morgen sein.

Der leise Tod
Hungerkatastrophe im Sudan

Hunger, Gewalt, Vertreibung – die humanitäre Lage im Sudan spitzt sich weiter zu. Nachdem die RSF-Miliz die Stadt Al-Faschir eingenommen hat, steht die Versorgung vielerorts vor dem Kollaps.

Goldgier in Peru
Wie Raubbau den Regenwald zerstört

Peru gehört zu den größten Goldproduzenten weltweit. Doch illegale Goldminen breiten sich immer weiter aus. Ranger kämpfen gegen Umweltverschmutzung, Korruption und für den Schutz des Regenwalds.

Zwischen Flut und Fake News
Wie Trump den Klimaschutz abschafft

Trump nennt den Klimawandel eine Lüge – während Hurrikans große Gebiete der USA verwüsten. Selbst sogenannte Climate Havens, also Orte, die als sicher galten, werden vom Extremwetter zerstört.

  • Moderation: Andreas Klinner

