auslandsjournal extra vom 13.11.2025

Kinder für den Krieg

Putins russische Vorzeigefamilien



Russland will seine demografische Krise überwinden. Präsident Putin setzt dabei auf Familienpolitik und staatliche Anreize. Denn die Kinder von heute könnten die Soldaten von morgen sein.



Der leise Tod

Hungerkatastrophe im Sudan



Hunger, Gewalt, Vertreibung – die humanitäre Lage im Sudan spitzt sich weiter zu. Nachdem die RSF-Miliz die Stadt Al-Faschir eingenommen hat, steht die Versorgung vielerorts vor dem Kollaps.



Goldgier in Peru

Wie Raubbau den Regenwald zerstört



Peru gehört zu den größten Goldproduzenten weltweit. Doch illegale Goldminen breiten sich immer weiter aus. Ranger kämpfen gegen Umweltverschmutzung, Korruption und für den Schutz des Regenwalds.



Zwischen Flut und Fake News

Wie Trump den Klimaschutz abschafft



Trump nennt den Klimawandel eine Lüge – während Hurrikans große Gebiete der USA verwüsten. Selbst sogenannte Climate Havens, also Orte, die als sicher galten, werden vom Extremwetter zerstört.