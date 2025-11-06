Gesellschaft
auslandsjournal extra vom 06.11.2025
Diese Woche berichtet das auslandsjournal unter anderem über Trumps Militärpläne in Venezuela, Kinderarbeit in den Glimmerminen auf Madagaskar und Reis als Luxusprodukt in Japan.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 06.11.2025
- 22:29 - 22:58 Uhr
Drogenkrieg in der Karibik
Was hat Trump in Venezuela vor?
Das schmutzige Geschäft mit Glimmer
Kinderarbeit in Madagaskars Minen
Reis als Luxus
Japans Familien in Not
Insel ohne Müll
Recycling-Paradies Tilos
- Moderation: Antje Pieper