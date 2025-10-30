Gesellschaft
auslandsjournal extra vom 30.10.2025
Diese Woche berichtet das auslandsjournal unter anderem über Trumps Amerika im Wandel, ukrainische Frauen im Kampf um Gerechtigkeit und den globalen Rohstoffrausch in Angola.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 30.10.2025
- 22:29 - 22:58 Uhr
Der Abwracker im Weißen Haus
Wie Donald Trump Amerika umbaut
Kriegswaffe Vergewaltigung
Das Trauma der ukrainischen Frauen
Jagd auf Angolas Rohstoffe
Wie der Westen an Afrikas Erze will
Die grünen Heldinnen von Manila
Naturschützer gegen Immobilienhaie
- Moderation - Antje Pieper