auslandsjournal extra vom 23.10.2025

Diese Woche berichtet das auslandsjournal unter anderem über die Misserfolge der Reformen in Argentinien, die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf den Alltag Russlands und die Niederlande vor der Wahl.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 23.10.2026

auslandsjournal extra

auslandsjournal extra

Dämpfer für den Kettensägenmann
Argentiniens ungelöste Probleme

Comeback für Geert Wilders?
Niederlande vor der Wahl

Im Land der Lügen
Russland und die Kriegsfolgen

Prinz Andrew im freien Fall
Das schwarze Schaf der Royals

Rolle rückwärts im Kaukasus
Georgien greift gegen Kritiker durch

Moderation: Antje Pieper

