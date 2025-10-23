Gesellschaft
auslandsjournal extra vom 23.10.2025
Diese Woche berichtet das auslandsjournal unter anderem über die Misserfolge der Reformen in Argentinien, die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf den Alltag Russlands und die Niederlande vor der Wahl.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 23.10.2026
Dämpfer für den Kettensägenmann
Argentiniens ungelöste Probleme
Comeback für Geert Wilders?
Niederlande vor der Wahl
Im Land der Lügen
Russland und die Kriegsfolgen
Prinz Andrew im freien Fall
Das schwarze Schaf der Royals
Rolle rückwärts im Kaukasus
Georgien greift gegen Kritiker durch
Moderation: Antje Pieper