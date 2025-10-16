Gesellschaft
auslandsjournal extra vom 16.10.2025
Diese Woche berichtet das auslandsjournal extra unter anderem über die Situation im Gazastreifen nach der Befreiung der Geiseln, Frankreichs Regierungskrise sowie den Umgang Europas mit der Ewigkeitschemikalie PFAS.
Deutschland 2025
- Deutschland 2025
16.10.2025
- Sendetermin
- 16.10.2025
- 22:29 - 22:58 Uhr
Regierung gesucht
Wer führt Frankreich aus der Krise?
Friedenshoffnung unter Trümmern
Wie geht es weiter in Gaza?
Giftige Chemie
Europas Kampf gegen PFAS
Treffpunkt Tanke
Wo Ukrainer beim Hotdog den Krieg vergessen