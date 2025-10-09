Gesellschaft
auslandsjournal extra vom 09.10.2025
Diese Woche berichtet das auslandsjournal extra unter anderem über den US-Shutdown und die Regierungskrise in Frankreich.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 09.10.2026
Weltmacht ohne Haushalt
Die USA im Shutdown
Macron in der Dauerkrise
Rien ne va plus?
Assads gestohlene Kinder
Neue Hoffnung in Damaskus
Heilige Heuchelei
Sexskandal bei Thailands Mönchen
Moderation: Andreas Klinner