Gesellschaft
auslandsjournal extra vom 25.09.2025
Diese Woche berichtet das auslandsjournal unter anderem über den Angriff auf die Meinungsfreiheit in den USA, Proteste gegen die Regierung in Serbien und Modelträume von Flüchtlingen in Kenia.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 25.09.2025
- 22:29 - 22:58 Uhr
Angriff auf die Meinungsfreiheit
Kulturkampf in den USA
US-Journalisten sprechen vom gefährlichsten Moment für die Meinungsfreiheit in ihrem Land. Nach dem Attentat auf Charlie Kirk geht die Trump-Regierung massiv gegen Kritiker vor.
Moskaus Bruderkuss
Serbien zwischen Russland und Europa
Serbien kommt nicht zur Ruhe – Studierende, Landwirte und Bürger gehen auf die Straße – gegen Korruption, Machtmissbrauch und wachsenden Einfluss Russlands.
Catwalk in Kenia
Vom Flüchtlingslager auf den Laufsteg
Im Flüchtlingslager Kakuma in Kenia träumen junge Frauen von einer Model-Karriere. Bei Scouts von Agenturen stehen Jungs und Mädchen aus Südsudan hoch im Kurs.
Kampf um die Arktis
Wie Amerika in Alaska aufrüstet
Das Eis schmilzt, neue Routen werden schiffbar und Rohstoffe zugänglich. Längst ist ein geopolitischer Run auf die Arktis entstanden. Die USA rüsten in Alaska massiv auf.
- Moderation: Antje Pieper