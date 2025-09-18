Gesellschaft
auslandsjournal extra vom 18.09.2025
Diese Woche berichtet das "auslandsjournal" unter anderem über die Rechtspopulisten in England, eine neue Bodenoffensive in Gaza-Stadt und Proteste junger Menschen in Nepal.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
Krieg um Gaza-Stadt
Was geschieht mit den Geiseln?
Die Trump-Connection
Englands Rechtspopulisten im Aufwind
Aufruhr am Dach der Welt
Nepals Jugend auf den Barrikaden
Das schmutzige Geschäft mit Glimmer
Kinderarbeit in Madagaskars Minen
Schwedens selbstbewusste Frauen
Abtreiben ohne Scham und Skandale
Englands malerische Provinz
Wie Amerikaner die Cotswolds überrennen
- Moderation: Shakuntala Banerjee