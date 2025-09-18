auslandsjournal extra vom 18.09.2025

Hauptnavigation

Diese Woche berichtet das "auslandsjournal" unter anderem über die Rechtspopulisten in England, eine neue Bodenoffensive in Gaza-Stadt und Proteste junger Menschen in Nepal.

Deutschland 2025
Krieg um Gaza-Stadt
Was geschieht mit den Geiseln?

Die Trump-Connection
Englands Rechtspopulisten im Aufwind

Aufruhr am Dach der Welt
Nepals Jugend auf den Barrikaden

Das schmutzige Geschäft mit Glimmer
Kinderarbeit in Madagaskars Minen

Schwedens selbstbewusste Frauen
Abtreiben ohne Scham und Skandale

Englands malerische Provinz
Wie Amerikaner die Cotswolds überrennen

  • Moderation: Shakuntala Banerjee

