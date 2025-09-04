Gesellschaft
auslandsjournal extra vom 04.09.25
Diese Woche berichtet das auslandsjournal extra unter anderem über den "Tradwife"-Trend in den USA, die Situation im Iran nach den Bombenangriffen und die traditionsreiche Teekultur Chinas.
- Deutschland 2025
- 04.09.2025
- 22:29 - 22:59 Uhr
Amerikas Happy Housewives
Kinder, Küche, Klickzahlen
Iran nach dem Bombenhagel
Dürre, Durst und Depressionen
Das Erbe des Krieges
Libanons schwieriger Neuanfang
Chinas altes Tee-Paradies
Zwischen Tradition und Tiktok
- Moderation: Shakuntala Banerjee