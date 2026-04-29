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Gesellschaft

auslandsjournal - die doku: Mein Amerika - Dein Amerika

Die USA sind so polarisiert wie schon lange nicht mehr. In 40 Bundesstaaten haben entweder die Demokraten oder die Republikaner die alleinige Kontrolle, die sogenannte Supermehrheit.

Produktionsland und -jahr:
USA 2024
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 15.07.2029
Ton
UT

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auslandsjournal extra

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Das heißt, eine Partei hat die absolute Macht in beiden Häusern des Parlaments, den Gouverneursposten und zum Teil auch eine Mehrheit im Obersten Strafgerichtshof.

Die Demokraten oder Republikaner treiben den Kulturkampf voran und verabschieden teils extreme Gesetze zu Abtreibung oder Waffenbesitz und spalten damit das Land weiter.

Die US-Korrespondentinnen Claudia Bates und Heike Slansky reisen durch ein Land, das immer stärker zerrissen ist und dessen politische Lager sich unversöhnlich gegenüberstehen.

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