Gesellschaft
auslandsjournal - die Doku: Mullahs, Macht, Milizen
Es ist Staatsdoktrin des Iran, die Islamische Revolution zu verbreiten. Das Regime beeinflusst seine Nachbarn im Nahen Osten religiös, militärisch und wirtschaftlich.
- Produktionsland und -jahr:
- Irak , Jemen , Libanon , Syrien , Ägypten 2026
- Datum:
- Verfügbar in
- EBU
- Verfügbar bis:
- bis 19.11.2027
- Ton
- UT
Golineh Atai reist durch den Irak, Syrien, Libanon und den Jemen und zeigt, wie das iranische Regime unter anderem durch Waffenlieferungen, politische Parteien und schiitische Milizen die Nachbarn beeinflusst und kontrolliert.