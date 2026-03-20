auslandsjournal - die doku: Krone in der Krise

Dazu Veröffentlichungen über Andrews Finanzen und Bereicherungen, die im Vereinigten Königreich zunehmend zu einer Durchleuchtung royaler Finanzen führen. Und auf den König und seinen Sohn ausstrahlen: Denn König Charles und Prinz William verdienen mit ihrem Besitz Millionen. Hinter den Einnahmequellen der Royals, die sich selbst "Die Firma" nennen, steckt altes feudales Recht. Ist das noch zeitgemäß in einer Zeit, in der viele Briten wegen Inflation und klammer öffentlicher Kassen den Gürtel enger schnallen?



Prinz William versucht, mit einer hochprofessionellen Strategie in den sozialen Medien, seine eigene Regentschaft vorzubereiten. Doch je perfekter er auftritt, desto mehr regt sich Skepsis, ob er seinen eigenen sozial- und umweltpolitischen Ansprüchen gerecht wird. Handeln seine Betriebe, wie er es anderen predigt? Wozu braucht es die Monarchie – eine Frage, die inzwischen Fernsehserien beschäftigt.



"auslandsjournal – die doku" geht den Vorwürfen nach, durchleuchtet das finanzielle Dickicht der Royals und fragen, wie zukunftsfähig die britische Monarchie wirklich ist.