Gesellschaft
auslandsjournal - die doku: Krone in der Krise
König Charles muss sich immer mehr Vorwürfen stellen. Der Skandal um Bruder Andrew und der Reichtum der Königsfamilie befeuern die Kritik. Wie zukunftsfähig ist die britische Monarchie?
- Produktionsland und -jahr:
- Großbritannien 2025
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 19.02.2027
- Ton
- UT
König Charles versucht, die Monarchie zu modernisieren und für seinen Sohn vorzubereiten: Doch die Schatten der Vergangenheit holen die Krone ein. Die mutmaßlichen Verfehlungen seines Bruders Andrew im Epstein-Fall sorgen für Empörung.
Dazu Veröffentlichungen über Andrews Finanzen und Bereicherungen, die im Vereinigten Königreich zunehmend zu einer Durchleuchtung royaler Finanzen führen. Und auf den König und seinen Sohn ausstrahlen: Denn König Charles und Prinz William verdienen mit ihrem Besitz Millionen. Hinter den Einnahmequellen der Royals, die sich selbst "Die Firma" nennen, steckt altes feudales Recht. Ist das noch zeitgemäß in einer Zeit, in der viele Briten wegen Inflation und klammer öffentlicher Kassen den Gürtel enger schnallen?
Prinz William versucht, mit einer hochprofessionellen Strategie in den sozialen Medien, seine eigene Regentschaft vorzubereiten. Doch je perfekter er auftritt, desto mehr regt sich Skepsis, ob er seinen eigenen sozial- und umweltpolitischen Ansprüchen gerecht wird. Handeln seine Betriebe, wie er es anderen predigt? Wozu braucht es die Monarchie – eine Frage, die inzwischen Fernsehserien beschäftigt.
"auslandsjournal – die doku" geht den Vorwürfen nach, durchleuchtet das finanzielle Dickicht der Royals und fragen, wie zukunftsfähig die britische Monarchie wirklich ist.