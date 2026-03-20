auslandsjournal - die doku: Krisenfall Grönland

Der Angriff auf Caracas, die Verschleppung von Präsident Maduro und dann das aggressive Auftreten gegenüber dem NATO-Partner Dänemark im Ringen um Grönland – all das bringt den kollektiven Westen ins Wanken und rüttelt an dem Weltbild, an das sich viele Europäer in den letzten Jahrzehnten gewöhnt haben.



Die USA, nach dem Zweiten Weltkrieg "großer Bruder", Sicherheits- und Freiheitsgarant, Ordnungsmacht und Super-Soft-Power, verändern ihr Antlitz.

Politikwissenschaftler und Militärexperten steuern ihre Ansichten zu den aktuellen Entwicklungen rund um die Grönland-Krise bei.