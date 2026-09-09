Gesellschaft
auslandsjournal - die doku: Giorgia Meloni an der Macht
Die Doku zeichnet Giorgia Melonis Werdegang nach und fragt, wie stark neofaschistische Traditionen, Migrationspolitik und ihr Kulturkampf Italien prägen.
- Produktionsland und -jahr:
- Italien , Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 10.09.2027
- Ton
- UT
Meloni galt als Brücke zu Orban und Trump. Wie hat sich ihre Rolle verändert? Was wurde aus ihrer harten Flüchtlingspolitik? Der Film untersucht Macht, Reformen und den Wandel Italiens unter Meloni.