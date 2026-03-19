auslandsjournal - die doku: Couchsurfen in Argentinien

Argentinien – das Land des Tangos, der Anden und der ewigen Inflation. Seit dem Amtsantritt von Präsident Javier Milei erlebt Argentinien eine radikale Umbruchphase. Subventionen werden gestrichen, der öffentliche Sektor massiv abgebaut, Arbeitsrechte gelockert und Umweltschutzgesetze abgeschafft – alles im Namen einer neoliberalen Schocktherapie, die das Land tief erschüttert.

Stephan Orth reist durch ein gespaltenes Land im Wandel: In Buenos Aires spielt er mit seinem Gastgeber auf Bolzplätzen und wirft sich ins Getümmel beim Superclásico, dem Spiel der Spiele zwischen Boca Juniors und River Plate. In Rosario bewegt er sich mit seiner Gastgeberin durch den chaotischen Alltag einer Metropole und erfährt, wie sich ökonomische Schieflagen im Leben der Menschen niederschlagen. In Patagonien erwandert er mit seinem dortigen Gastgeber die wunderbare Naturlandschaft in den Anden.



Trotz all der Krisen begegnet Stephan Orth auch der Resilienz und Lebensfreude der Argentinier. Seine Philosophie: Wahre Verbindungen entstehen nicht durch das Abhaken von Attraktionen, sondern durch das Zuhören, das gemeinsame Erleben und das Teilen von Geschichten. In einer Zeit zunehmender gesellschaftlicher Spaltung ist es für ihn wichtiger denn je, über Grenzen hinweg miteinander zu sprechen und sich das Fremde durch direkte Begegnung vertraut zu machen.